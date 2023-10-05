Уряд призначив ще трьох заступників міністра оборони
Джерело:"Уряд-онлайн"
Кабінет Міністрів України на засіданні 5 жовтня ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністра оборони.
Про нові кадрові рішення стало відомо сьогодні. Зокрема, міністр оборони Рустем Умєров у фейсбуці розповів факти з біографії своїх нових заступників.
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Зокрема, заступниками Рустема Умєрова призначено:
- Гаврилюка Івана Юрійовича заступником міністра оборони України;
- Гайдера Станіслава Мечеславовича заступником міністра оборони України;
- Кліменкова Дмитра Олеговича заступником міністра оборони України.
Заступники міністра оборони Умєрова / Фото відомства
Що відомо про нових заступників
- Іван Гаврилюк – заступник з питань військово-технічної політики
Гаврилюк – генерал-лейтенант. У квітні-серпні 2022 року очолював робочу групу України в координаційному центрі допомоги у Німеччині. Раніше обіймав посаду радника Командувача сил логістики ЗСУ та керівника головного управління логістики – заступника Начальника генерального штабу ЗСУ.Його головними завданнями Умєров окреслив – розвиток ОВТ Сил оборони, перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО та тісне співробітництво з країнами-партнерами.
- Дмитро Кліменков – заступник з питань закупівель
Кліменко працював комерційним директором АТ "Укртрансгаз". За словами Умєрова, за час роботи йому вдалося на понад 50% перевиконати план з закачування газу до підземних сховищ та на 15% збільшити кількість клієнтів-нерезидентів.
До цього Кліменков був першим заступником голови ФДМУ, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проєктів у шведській компанії Еріксон.Ключовими на посаді Кліменка стануть – стандартизація, систематизація, дієвий контроль та цифровізація закупівель, створення поетапного алгоритму закупівель та контролю, повноцінний запуск Агенції нелетальних закупівель.
- Станіслав Гайдер – заступник з питань інституційного розвитку
Гайдер є керівником цифрової трансформації НАЗК – займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs), де було перебудовано ключові бізнес-процеси. Умєров уточнив, що саме під керівництвом Станіслава було запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції та ін.Його пріоритетами у роботі стануть: розбудова стійкої та цілісної інституції Міністерства оборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність.
Українські воїни повинні бути забезпечені усім необхідним. Нульова толерантність до корупції та ефективність – найважливіші принципи роботи Міністерства оборони. Впевнений, що нові члени команди реалізують поставлені цілі,
– резюмував Умєров, представляючи своїх заступників.
Попередні призначення
Зауважимо, що 27 вересня Кабмін призначив перших трьох нових заступників:
- Юрія Джигара;
- Наталію Калмикову;
- Катерину Чорногоренко.
Що цьому передувало
18 вересня Кабмін звільнив одразу шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства.
Таким чином, з-поміж заступників попереднього міністра оборони Олександра Резнікова свою посаду зберіг лише перший заступник Олександр Павлюк.
6 вересня Рада підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. До цього він очолював Фонд державного майна.