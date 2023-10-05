Уряд призначив ще трьох заступників міністра оборони

Кабінет Міністрів України на засіданні 5 жовтня ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністра оборони.

Про нові кадрові рішення стало відомо сьогодні. Зокрема, міністр оборони Рустем Умєров у фейсбуці розповів факти з біографії своїх нових заступників.

Дивіться також У Міноборони розповіли про нових заступників Умєрова

Зокрема, заступниками Рустема Умєрова призначено:

Гаврилюка Івана Юрійовича заступником міністра оборони України;

Гайдера Станіслава Мечеславовича заступником міністра оборони України;

Кліменкова Дмитра Олеговича заступником міністра оборони України.



Заступники міністра оборони Умєрова / Фото відомства

Що відомо про нових заступників

Іван Гаврилюк – заступник з питань військово-технічної політики

Гаврилюк – генерал-лейтенант. У квітні-серпні 2022 року очолював робочу групу України в координаційному центрі допомоги у Німеччині. Раніше обіймав посаду радника Командувача сил логістики ЗСУ та керівника головного управління логістики – заступника Начальника генерального штабу ЗСУ.

Дмитро Кліменков – заступник з питань закупівель

Його головними завданнями Умєров окреслив – розвиток ОВТ Сил оборони, перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО та тісне співробітництво з країнами-партнерами.

Кліменко працював комерційним директором АТ "Укртрансгаз". За словами Умєрова, за час роботи йому вдалося на понад 50% перевиконати план з закачування газу до підземних сховищ та на 15% збільшити кількість клієнтів-нерезидентів.

До цього Кліменков був першим заступником голови ФДМУ, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проєктів у шведській компанії Еріксон.

Станіслав Гайдер – заступник з питань інституційного розвитку

Ключовими на посаді Кліменка стануть – стандартизація, систематизація, дієвий контроль та цифровізація закупівель, створення поетапного алгоритму закупівель та контролю, повноцінний запуск Агенції нелетальних закупівель.

Гайдер є керівником цифрової трансформації НАЗК – займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs), де було перебудовано ключові бізнес-процеси. Умєров уточнив, що саме під керівництвом Станіслава було запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції та ін.

Його пріоритетами у роботі стануть: розбудова стійкої та цілісної інституції Міністерства оборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність.

Українські воїни повинні бути забезпечені усім необхідним. Нульова толерантність до корупції та ефективність – найважливіші принципи роботи Міністерства оборони. Впевнений, що нові члени команди реалізують поставлені цілі,

– резюмував Умєров, представляючи своїх заступників.

Попередні призначення

Зауважимо, що 27 вересня Кабмін призначив перших трьох нових заступників:

Юрія Джигара;

Наталію Калмикову;

Катерину Чорногоренко.

Що цьому передувало

18 вересня Кабмін звільнив одразу шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства.

Таким чином, з-поміж заступників попереднього міністра оборони Олександра Резнікова свою посаду зберіг лише перший заступник Олександр Павлюк.

6 вересня Рада підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. До цього він очолював Фонд державного майна.