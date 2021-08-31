Уряд призначив тимчасового керівника Державної фіскальної служби
31 серпня 2021 , 18:24Читать новость на русском
Джерело:Кабінет Міністрів
Кабінет Міністрів обрав Анатолія Александрова виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби. Попередній керівник – Вадим Мельник – очолив Бюро економічної безпеки.
Указ про призначення Александрова підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це відбулося 30 серпня.
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Покласти тимчасово виконання обов'язків Голови Державної фіскальної служби України на начальника управління забезпечення діяльності служби ДФС Александрова Анатолія Анатолійовича,
– мовиться в указі.
Що відомо про Анатолія Александрова
- Ймовірно, мовиться про 38-річного директора департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва.
- За даними на сайті Державної податкової служби, Александров закінчив фізичний факультет Одеського національного університету імені Мечникова з відзнакою.
- У 2010 він завершив навчання за спеціальністю міжнародні економічні відносини.
- Александров працював помічником гендиректора ЗАТ "Пласке".
- Впродовж 2013 – 2014 років був головним спеціалістом в управлінні статистики в Одеській області.
- До 2017 році Александров на громадських засадах обіймав посаду помічника-консультанта нардепа.
- Після того він став радником голови Державної фіскальної служби.