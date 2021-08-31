Уряд призначив тимчасового керівника Державної фіскальної служби

31 серпня 2021 , 18:24
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Джерело:

Кабінет Міністрів

Кабінет Міністрів обрав Анатолія Александрова виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби. Попередній керівник – Вадим Мельник – очолив Бюро економічної безпеки.

Указ про призначення Александрова підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це відбулося 30 серпня.

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Покласти тимчасово виконання обов'язків Голови Державної фіскальної служби України на начальника управління забезпечення діяльності служби ДФС Александрова Анатолія Анатолійовича,
– мовиться в указі.

Що відомо про Анатолія Александрова

  • Ймовірно, мовиться про 38-річного директора департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва. 
  • За даними на сайті Державної податкової служби, Александров закінчив фізичний факультет Одеського національного університету імені Мечникова з відзнакою.
  • У 2010 він завершив навчання за спеціальністю міжнародні економічні відносини.
  • Александров працював помічником гендиректора ЗАТ "Пласке".
  • Впродовж 2013 – 2014 років був головним спеціалістом в управлінні статистики в Одеській області.
  • До 2017 році Александров на громадських засадах обіймав посаду помічника-консультанта нардепа.
  • Після того він став радником голови Державної фіскальної служби.
Автор: Софія Мінджоса