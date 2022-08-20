Уряд пропонує розширити перелік працівників, які підлягають бронюванню від мобілізації

В Україні можуть внести зміни в механізм бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. А саме розширити перелік осіб, яким надають відстрочку від призову.

Кабмін вже підтримав таке рішення на своєму черговому засіданні 20 серпня, де також дозволили використовувати дані Дії за кордоном. Проте проєкт цього закону набуде чинності після прийняття Верховною Радою.

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Можна буде бронювати працівників:

органів державної влади та місцевого самоврядування. Проте це поширюється лише на людей, робота яких необхідна для забезпечення функціонування цих органів під час війни;

підприємств та організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання. Коли працівник залучений до виконання цих завдань;

підприємствах, які виготовляють продукцію оборонного призначення. Також це може поширюватися й на виробництво продукції, що необхідна для задоволення потреб Збройних Сил України;

підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Дозволять добровільно піти на службу непридатним

Також у цьому законопроєкті передбачали додаткові можливості для осіб, які не підлягають призову. Тепер вони все ж зможуть добровільно піти на службу.

Таку змогу надали:

людям з інвалідністю;

тимчасово непридатним до військової служби;

заброньованим працівникам;

жінкам і чоловікам, на утриманні яких перебуває від 3 дітей, батьки дітей з інвалідністю тощо.

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