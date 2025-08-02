Юлія Свириденко розповіла, що 2 серпня відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Зокрема, уряд направить проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Юлію Свириденко.

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Що відомо про пропозицію уряду?

НАБУ та САП викрили корупційну схему на закупівлях БпЛА та РЕБ для Сил оборони у суботу, 2 серпня. У ній фігурує нардеп, голови РВА та МВА, військовослужбовці Нацгвардії, бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці БпЛА. Серед фігурантів – голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Свириденко зазначила, що уряд направить президенту України розпорядження про звільнення з посади фігуранта.

За пів години відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Зокрема Уряд направить Президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая,

– повідомила політикиня.