Уряд скоротив термін подачі заявок на "єПідтримку"

Уряд обмежив термін подання заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки". Останній день подачі заявок – 31 березня.

Так, останнім днем ​​подання запитів для отримання допомоги є 31 березня 2022 року. Про це свідчить урядова постанова.

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Що відомо про "єПідтримку"

Через напад Росії Кабмін 7 березня затвердив перелік областей, жителі яких можуть отримати одноразову допомогу – 6,5 тисяч гривень. Їх можуть отримати тримати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також ФОПи всіх груп, які подали податкову звітність за 2021 рік або за 4 квартал.

Програма розповсюджується на регіони, де є бойові дії: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Київ.

Уряд виділив на це 21,45 мільярда гривень.

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