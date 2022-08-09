В Україні тимчасово спростили оформлення опіки над дітьми, які залишились без батьків

росіяни забрали життя багатьох українців. Через злочини російських окупантів багато дітей залишилися без батьків та потребують нових сімей.

Злочини російських окупантів проти українців просто неможливо виміряти. Вони крадуть наших дітей з окупованих територій, а їхні снаряди, спрямовані на мирне населення, мають на меті збільшити кількість сиріт.

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В Україні тимчасово спростили процес оформлення опіки

Міністерство соціальної політики розробило рішення, яке дозволяє швидше й легше оформлювати опіку над дітьми, які залишилися без батьків. Його вже схвалив уряд.

Повідомляється, що дітей тимчасово можуть влаштувати до прийомних сімей або будинків сімейного типу, але тимчасово. Таких заходів вжито для того, щоб діти отримали захист, а їхні родичі могли їх швидко знайти та забрати. Для цього їм лише потрібно буде подати документи за переліком та очікувати відповідного рішення.

Що стосується всиновлення чужими людьми, то тут процедура дещо складніша, адже потрібно пройти декілька інстанцій, що може зайняти кілька місяців. Тим, хто розпочав процедуру всиновлення ще до війни, буде легше, адже їм потрібно лише завершити процес, а не починати його заново.

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