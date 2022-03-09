Уряд створив Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури

В Україні з'явився Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Там допоможуть відбудувати усе зруйноване після завершення війни.

Про це 9 березня повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він описав важливі кроки, які здійснює уряд в умовах повномасштабного російського вторгнення, пише 24 канал.

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Українці зможуть залишати заявки на відшкодування

Очільник Кабміну анонсував, що приблизно за тиждень, тобто до 16 березня, у Дії буде можливість реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно українців. Залишити там заявку на відшкодування зможе кожен, чий дім або квартиру зруйнувала атака окупантів.

Ми переможемо, не майте сумнівів. А потім відбудуємо нову, сильну та щасливу Україну,

– підкреслив Шмигаль.

"Наші міста на Півночі, Сході та Півдні знову розквітнуть. Наші люди повернуться повернуться у свої нові, відбудовані оселі і домівки", – підсумував український урядовець.

Як раніше пояснили у Мінінфраструктури, аби відновити пошкоджені та зруйновані росіянами об'єкти інфраструктури, потрібно від 1 до 2 років, залежно від масштабів та складності.

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Звернення Дениса Шмигаля за 9 березня: дивіться відео

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