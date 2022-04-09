Уряд ухвалив рішення про вилучення грошей і корпоративних прав великих банків Росії

Кабмін ухвалив рішення про відчуження корпоративних прав та фінансових активів двох резидентів Росії. Таким чином практично втілили в життя закон, який ухвалили лише місяцем раніше.

Детальніше ухвалене рішення описала міністерка економіки України Юлія Свириденко. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на спільний телемарафон.

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"Не можуть працювати в Україні"

За словами першої віцепрем'єрки, наразі мовиться про два банки країни-агресора. А саме:

"Сбєрбанк Росії";

"Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк".

Україна стягує частину фінансових активів у вигляді прав вимоги боргу коштів, які є на рахунках. Облігації ОВДП – депозитні сертифікати. Компанії, які фінансують війну не можуть і не будуть працювати в Україні,

– сказала посадовиця.

Вона додала, що це ще не є фінальним кроком у вилученні. Адже відповідне рішення також має ухвалити РНБО.

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