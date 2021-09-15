Уряд ухвалив видатки на оборону в Держбюджеті-2022: скільки отримає армія

15 вересня 2021 , 15:05
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Кабінет міністрів ухвалив видатки на сектор безпеки й оборони в проєкті Держбюджету-2022. За словами Дениса Шмигаля, туди направили 5,95% ВВП держави.

Про це прем'єр-міністр повідомив під засідання уряду, яке відбулося у середу, 15 вересня.

Читайте також Кабмін затвердив проєкт Держбюджету-2022: основні цифри

5,95% ВВП у проєкті Держбюджету-2022 направлено на сектор безпеки та оборони,
– зазначив політик.

  • Грошове забезпечення українських військових збільшили на 7,7 мільярда гривень.
  • Також виділили рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки.

"Окрім цього, 5,5 мільярда гривень пропонуємо виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб", – додав Денис Шмигаль.

  • Доплати військовим пенсіонерам у бюджеті передбачено 10,6 мільярда гривень.


Кабмін ухвалив видатки на безпеку й ​оборону в проєкті Держбюджету-2022 / Скриншот з відео


Уряд ухвалив видатки на безпеку й ​оборону в проєкті Держбюджету-2022 / Скриншот з відео

Зауважте Буде очима для буків: ЗСУ взяли на озброєння нову станцію виявлення "Фенікс-1"

Автор: Олег Васьків