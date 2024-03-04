Кількість міністерств в Україні хочуть скоротити на третину

Кількість міністерств в українському уряді хочуть скоротити на третину. Також планують запустити "Дію для держслужбовців".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня, інформує 24 Канал.

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"Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців. Ми вже почали це робити. І в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій", – сказав прем'єр.

В Україні з'явиться "центр уряду"

За словами Шмигаля, в уряді вже працюють над створенням "потужного центру уряду", який охопить всі допоміжні адміністративні функції: юридична підтримка, робота Кабміну в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері.

Шмигаль пояснив, що міністерства мають мати невелику кількість дуже якісних, кваліфікованих спеціалістів, які формуватимуть державну політику. А центр уряду має якісно і швидко готувати документи, необхідні для міністерства.

"Працюємо над запровадженням сучасної системи управління людськими ресурсами у державних органах. Уже є пілотні системи, де ця система працює", – сказав прем'єр.

"Дія для держслубовців"

Шмигаль пояснив, що в уряді планують запустити так звану "Дію для держслужбовців". За словами прем'єра, це "цифровізація через певну гейміфікацію роботи у держорганах".

Що цьому передувало