Кабмін скоротив кількість чиновників територіальних органів: де службовців стане менше

Уряд України змінив граничну чисельність працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Постанова скорочує кількість чиновників шести відомств.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на постанову №52 Кабінету Міністрів від 17 січня 2025 року. У такий спосіб Уряд вніс зміни до постанови №85 від 5 квітня 2014 року.

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Яких державних органів стосуються зміни

Отже, скоротили чисельність працівників у:

Міністерстві юстиції – на 20 осіб до 13252 осіб;

Державній службі статистики – на 20 осіб до 3939 осіб;

Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – на 20 осіб до 7365 осіб;

Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру – на 10 осіб до 4036 осіб;

Державній службі з питань праці – на 10 осіб до 2103 осіб;

Державній екологічній інспекції – на 10 осіб до 1531 осіб.

Нагадаємо, на початку 2025 року Міністерство фінансів України оновило статистику щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих адміністрацій і судової влади. Середня зарплата чиновників більш ніж утричі перевищує середню по Україні.

У 21,7 тисячі посадовців середня зарплатня зросла на 61% з січня 2024 року. Лідером за рівнем оплати виявився антимонопольний комітет.