Уряд унормував накопичення й витрату грошей, що надходять як благодійна допомога

За рішенням уряду, відтепер Україна залучатиме благодійні кошти на підтримку для підсилення обороноздатності та першочергових заходів із відновлення звільнених територій.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Ця ініціатива допоможе чітко розприділити благодійні кошти на потреби країни.

Читайте також: Для захисників: уряд виділив МВС майже 17 мільярдів гривень, а Міноборони – 16

Влада залучатиме благодійні кошти на підтримку України в межах проєкту "United24".

За словами Дениса Шмигаля, цей документ буде чітко визначати, які рахунки є офіційними та які органи державної влади можуть витрачати ці кошти. Зазначається, що вся інформація про надходження та перекази коштів будуть публічними та прозорими.

"Такий мех анізм дасть змогу ш видко збирати кошти на забезпечення потреб наших Збройних Сил, охорони здоров 'я , а також на пріоритетні заходи з відновлення економіки й пошкодженої інфраструктури, аби оперативно налагодити життя на деокупованих територіях", – розповів прем'єр-міністр України.

Вас це може зацікавити – для Росії готують новий пакет санкцій: відео