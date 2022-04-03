Уряд Великої Британії приголомшений звірствами в Бучі та інших містах України
Джерело:твітер Liz Truss
Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що приголомшена звірствами російських окупантів у Бучі та інших українських містах. Винних необхідно притягнути до відповідальності.
Трасс наголосила, що повідомлення про напади російських окупантів на цивільних мешканців викликають огиду. Велика Британія співпрацює з партнерами, аби зібрати інформацію про воєнні злочини для Міжнародного кримінального суду.
Зауважте Я хочу, щоб їх карали гірше, ніж фашистів, – моторошні історії маріупольця, який вижив
Приголомшена звірствами у Бучі та інших містах України,
– написала Трасс.
У Бучі вже наступного дня після звільнення від російських окупантів виявили братську могилу. Там поховані майже 300 людей. Анатолій Федорук – мер Бучі – також розповів, що тіла вбитих лежать просто на вулицях.
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