Уряд виділив 15,8 мільйона одноразової допомоги сім'ям загиблих і постраждалих учасників АТО

В Україні виділили майже 16 мільйонів гривень одноразової допомоги сім'ям воїнів, які загинули або отримали інвалідність під час антитерористичної операції на Донбасі.

Відповідне рішення схвалили під час засідання Кабінету міністрів, яке відбулося у четвер, 9 грудня.

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Скільки коштів отримають сім'ї

Виділені урядом 15 мільйонів 829 тисяч гривень підуть на одноразову допомогу членам сімей 5 загиблих військовослужбовців і 18 бійців, які отримали інвалідність під час участі в АТО.

Відтак, кошти виплатять у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі. Тим, хто отримав інвалідність – від 250 до 400 прожиткових мінімумів, а саме:

I група – 400 прожиткових мінімумів;

II група – 300 прожиткових мінімумів;

III група – 250 прожиткових мінімумів.