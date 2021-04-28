Кабмін затердив "Дорогу Єдності" між Сходом і Заходом

Денис Шмигаль розповів, що новий автошлях М-30 "Дорога Єдності" є одним із найбільших цьогорічних проєктів у межах програми "Велике будівництво". Нова дорога з'єднає Стрий (Львівська область) та Ізварине (Луганщина).
Джерело:Телеграм Дениса Шмигаля
За словами очільника Кабінету Міністрів України, наразі триває робота над розширенням географії "якісних доріг та нових інфраструктурних проєктів".
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Уряд утворив новий автошлях М-30. "Дорога Єдності" Стрий – Ізварине є одним із найбільших цьогорічних проєктів в межах президентської програми "Велике будівництво",
– заявив Шмигаль.
За словами Шмигаля, "М-30 з'єднає Схід і Захід України сучасною трасою, наразі там вже тривають масштабні роботи".
Що відомо про автошлях Стрий – Ізварине
- Відкрити його планують до 30 Дня Незалежності.
- Загальна протяжність автошляху – 1392,3 кілометра.
Що відомо про "Велике будівництво"
- Володимир Зеленський ініціював проєкт "Велике будівництво" ще у 2019 році.
- Робота розпочалася у 2020 році.
- Гроші для "Великого будівництва" беруть із бюджету, Державного фонду регіонального розвитку, а також – місцевих бюджетів.