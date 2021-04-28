Кабмін затердив "Дорогу Єдності" між Сходом і Заходом

15:55

Денис Шмигаль розповів, що новий автошлях М-30 "Дорога Єдності" є одним із найбільших цьогорічних проєктів у межах програми "Велике будівництво". Нова дорога з'єднає Стрий (Львівська область) та Ізварине (Луганщина).