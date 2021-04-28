Кабмін затердив "Дорогу Єдності" між Сходом і Заходом

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Денис Шмигаль розповів, що новий автошлях М-30 "Дорога Єдності" є одним із найбільших цьогорічних проєктів у межах програми "Велике будівництво". Нова дорога з'єднає Стрий (Львівська область) та Ізварине (Луганщина).

Джерело:

Телеграм Дениса Шмигаля

За словами очільника Кабінету Міністрів України, наразі триває робота над розширенням географії "якісних доріг та нових інфраструктурних проєктів".

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Уряд утворив новий автошлях М-30. "Дорога Єдності" Стрий – Ізварине є одним із найбільших цьогорічних проєктів в межах президентської програми "Велике будівництво",
– заявив Шмигаль.

За словами Шмигаля, "М-30 з'єднає Схід і Захід України сучасною трасою, наразі там вже тривають масштабні роботи".

Що відомо про автошлях Стрий – Ізварине

  • Відкрити його планують до 30 Дня Незалежності.
  • Загальна протяжність автошляху –  1392,3 кілометра.

Що відомо про "Велике будівництво"

  • Володимир Зеленський ініціював проєкт "Велике будівництво" ще у 2019 році. 
  • Робота розпочалася у 2020 році. 
  • Гроші для "Великого будівництва" беруть із бюджету, Державного фонду регіонального розвитку, а також – місцевих бюджетів.