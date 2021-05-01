Уряд закликали звільнити весь топменеджмент і наглядову раду "Укрзалізниці"

Юлія Гришина заявила, що керівництво "Укрзалізниці" не з'явилися на засідання тимчасової слідчої комісії. Через це нардепи вимагають звільнити топменеджерів та наглядову раду держпідприємства.

Деталі від Гришиної

Міністр інфраструктури Владислав Криклій та виконувача обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик не з'явилися на засіданні ТСК 30 травня. Натомість вони відправили своїх підлеглих.

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За словами нардепки від "Слуги народу" замість Криклія дистанційно на зв'язок з ТСК вийшов його заступник, який відповідає за цифровізацію. Гришина заявила, що той не знав, що збитки "Укрзалізниці" прямо суперечать поняттю її розвитку, про який він запевняв.

Водночас Юрик на засідання ТСК направив свого чергового тимчасово виконувача обов'язки члена правління "Укрзалізниці" Івана Синякова, який "не зміг відповісти по суті на прямі питання нардепів". Крім того, він відмовився називати свою зарплату.

Всі спроби налагодити конструктивний діалог та співпрацю з керівництвом "Укрзалізниці" і міністерством інфраструктури сьогодні завершені. Віднині ТСК переходить на жорсткий режим. Всім запрошеним на наступні засідання ТСК будуть вручатися не просто повідомлення, а повістки,

– заявила Гришина.

Вона додала, що неявка без поважної причини буде розцінюватися як перешкоджання роботі ТСК.

"Це буде стосуватися не тільки тих, хто уникає зі зрозумілих причин засідання ТСК, а й тих, хто провалив всілякі "дорожні карти розвитку", а тепер намагається сховатися за власним невіглаством, відмовляючись надавати ТСК суспільно-важливу інформацію, зокрема й про зарплати Наглядової ради", – наголосила політикиня.

Що вирішила ТСК

Визнати голову правління і членів правління "Укрзалізниці" некомпетентними і такими, що не відповідають займаній посаді.

Звернутися до уряду з вимогою негайно звільнити голову і членів правління, а також всіх тимчасово виконуючих обов'язки керівників компанії.

Визнати незадовільною роботу наглядової ради "Укрзалізниці" і звернутися до Кабміну з вимогою негайно розпочати пошук компетентних осіб.

Привести рівень зарплат членів наглядової ради та правління "УЗ" у відповідність до фінансових показників компанії.

Реакція керівництва "Укрзалізниці"

Голова правління заявив, що ТСК нібито знала про те, що в Ужгороді 30 квітня відкривають дитячу залізничну дорогу за участю керівництва "УЗ", пише телеграм-канал "PavlovskyNews".

УЗ повністю співпрацює і відкрита для ТСК. Ми відповідаємо на всі запити з фактажем і цифрами. Нам треба з'ясувати, що сьогодні сталося. Думаю, що в конструктивній командній роботі ми вийдемо на ті рішення в парламенті, які так сьогодні необхідні компанії,

– заявив Юрик.

На заяву Гришиною щодо зарплат той додав, що рішення про їх розмір схвалює не компанія, а уряд.