Кабінет міністрів незабаром запустить гарячу лінію з питань енергетики

Уряд планує запустити гарячу лінію з питань енергетики вже 20 липня. Гаряча лінія працюватиме за номером 15-49.

Також представники Офісу Президента України, уряду, обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування та дипломатичних установ започаткували проведення спільних брифінгів. Вони відбуватимуться що два тижні та будуть присвячені подоланню енергетичних викликів.

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Уряд запустить гарячу лінію з питань енергетики

20 липня Кабінет Міністрів планує запустити гарячу лінію з питань енергетики.

Урядовці закликали представників місцевої влади поширити інформацію у громадах про програми кредитування та зменшення кількості дозвільної документації для підключення додаткової генерації.

Зокрема, у межах кредитної програми "5-7-9" Міністерство економіки запровадило проєкти з фінансування генерації для бізнесу на суму до 150 мільйонів гривень та для ОСББ і ЖЕК – до 5 мільйонів гривень,

– повідомили в Офісі Президента.

Також з 20 липня українці зможуть оформити кредит під 0% на сонячні та вітрові електростанції.

До слова, у ДТЕК повідомили, що інформація про експорт української електроенергії за кордон – це російське ІПСО. Тобто, через значний дефіцит енергосистемі, що викликаний постійними обстрілами ворога, Україна не експортує електроенергію з 12 травня.