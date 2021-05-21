Уряд зможе призначати директора НАБУ: Рада попередньо підтримала ініціативу

Верховна Рада 21 травня схвалила за основу законопроєкт щодо зміни статусу Національного антикорупційного бюро України. Він передбачає нову процедуру призначення директора установи.

Законопроєкт №5459-1 підтримали 288 нардепів. Відповідно до нього НАБУ стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

До теми Кабмін зможе призначати директора НАБУ: що передбачає новий законопроєкт

Що передбачає законопроєкт

Ініціатива унеможливить втручання уряду в діяльність НАБУ.

Крім того, зміни визначать особливість застосування законодавства про держслужбу для незалежності бюро.

Вдосконалять положення закону про зовнішній аудит: його проводитимуть щороку троє експертів, яки визначатиме уряд та пропонуватимуть партнери.

Як призначатимуть директора НАБУ

Уряд зможе призначати директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме комісія з 6 осіб. У визначених випадках Кабмін зможе також звільняти очільника бюро.

Для комісії 3 особи делегуватиме Кабмін, ще 3 – теж уряд, але згідно з пропозиціями міжнародних партнерів.

Чинний директор НАБУ виконуватиме повноваження до призначення нового за встановленою процедурою, тобто його таки можуть звільнити достроково.

Які є мінуси у законопроєкту

Fight Corruptor пише, що залучення Кабміну до складу конкурсної комісії замість РНБО, як це пропонували раніше, нівелює можливість впливу президента на обрання директора НАБУ.

Однак досі існують ризики. Серед них експерти називають дострокове звільнення чинного директора НАБУ та подання на розгляд уряду одразу двох кандидатів на цю посаду.



Що передбачає законопроєкт / Інфографіка Fight Corruptor

Що цьому передувало