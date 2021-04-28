Не тільки Коболєв: уряд звільнив увесь склад наглядової ради "Нафтогазу"

Читать новость на русском

Кабмін здійснив низку рішучих кроків щодо НАК "Нафтогаз України". Причиною стали мільярдні збитки, яких зазнала компанія. Окрім очільника Андрія Коболєва, звільнили й увесь склад її наглядової ради.

Джерело:

Кабмін

Відповідне рішення ухвалили 28 квітня на засіданні загальних зборів акціонерів компанії. Саме там призначили Юрія Вітренка новим головою правління "Нафтогазу".

Зверніть увагу Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу": він про це дізнався з новин

У Кабміні пояснили, що окрім Коболєва, мовиться про припинення повноважень:

  • незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу";
  • та представників держави у цій наглядовій раді.

Членів наглядової ради переобрали

Зазначимо, що за результатами засідання чинних незалежних членів наглядової ради та представників держави переобрали у такому ж самому складі. Важливо! Водночас вже оголосили конкурсний відбір кандидатів на посади 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Це означає, що незалежні члени та представники держави здійснюватимуть свої повноваження у наглядовій раді до обрання та визначення нових представників.

Чому так сталося

У "Нафтогазі" прозвітували про мільярдні збитки у 2020 році. Вони сягали 19 мільярдів гривень замість прибутку у 11,5 мільярдів, прогнозованого раніше керівництвом.

Через це на засіданні загальних зборів акціонерів роботу наглядової ради та правління "Нафтогазу" у 2020 році визнали незадовільною.