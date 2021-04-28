Не тільки Коболєв: уряд звільнив увесь склад наглядової ради "Нафтогазу"

Кабмін здійснив низку рішучих кроків щодо НАК "Нафтогаз України". Причиною стали мільярдні збитки, яких зазнала компанія. Окрім очільника Андрія Коболєва, звільнили й увесь склад її наглядової ради.

Відповідне рішення ухвалили 28 квітня на засіданні загальних зборів акціонерів компанії. Саме там призначили Юрія Вітренка новим головою правління "Нафтогазу".

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У Кабміні пояснили, що окрім Коболєва, мовиться про припинення повноважень:

незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу";

та представників держави у цій наглядовій раді.

Членів наглядової ради переобрали

Зазначимо, що за результатами засідання чинних незалежних членів наглядової ради та представників держави переобрали у такому ж самому складі.Водночас вже оголосили конкурсний відбір кандидатів на посади 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Це означає, що незалежні члени та представники держави здійснюватимуть свої повноваження у наглядовій раді до обрання та визначення нових представників.

Чому так сталося

У "Нафтогазі" прозвітували про мільярдні збитки у 2020 році. Вони сягали 19 мільярдів гривень замість прибутку у 11,5 мільярдів, прогнозованого раніше керівництвом.

Через це на засіданні загальних зборів акціонерів роботу наглядової ради та правління "Нафтогазу" у 2020 році визнали незадовільною.