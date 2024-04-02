Уряд звільнив заступницю Кулеби: є ще кілька кадрових рішень
Джерело:Тарас Мельничук
Уряд ухвалив рішення про певні кадрові зміни. Зокрема, звільнили заступницю очільника МЗС України Дмитра Кулеби.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення звільнити Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України. Їй вже призначать заміну.
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Нові призначення
Еміне Джапарова народилась у Краснодарі, школу закінчила у Криму. Вищу освіту здобула у Києві.
Уряд також ухвалив рішення про нові призначення. Зокрема, Осіяна Олега Володимировича зробили першим заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Також Кабмін призначив Крейтора Андрія Андрійовича заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зеленський звільнив Шефіра з посади свого помічника
- Володимир Зеленський звільнив з посади свого першого помічника Сергія Шефіра. Це давній друг президента та бізнес-партнер по Кварталу-95.
- Відповідний указ з'явився на сайті президента зранку в суботу, 30 березня.
- Зауважимо, що Шефір обіймав посаду першого помічника президента з 21 травня 2019 року. З поміж іншого, в Офісі президента він займався контактами з великим бізнесом в Україні та за кордоном. Він супроводжував Зеленського на всіх важливих зустрічах.