Не було 1,5 року: в уряді хочуть призначити голову Офісу євроінтеграції

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Ольга Стефанішина доручила провести конкурс на посаду гендиректора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Структура не працювала повноцінно 1,5 року.

Джерело:

Євроінтеграційний портал

Конкурс на посаду голови Офісу євроінтеграції

Своєчасна та результативна інтеграція України з Євросоюзом і НАТО потребує злагодженої роботи фахівців за різними напрямками. Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Близько двох років урядовий офіс надзвичайно потребує доукомплектації штату, і, особливо, обрання сильного менеджера на посаду гендиректора. За відсутності аналогічних держструктур, урядовий офіс є чи не найважливішою опорою для роботи всієї команди,
– заявила міністерка.

Стефанішина підкреслила, що ОЄ є основою реалізації її завдань щодо всебічної координації європейського та євроатлантичного руху України.

Що відомо про ОЄ

Джерело: "Українська правда"

  • Восени 2019 року Стефанішина пішла з посади гендиректора Офісу євроінтеграції.
  • Кабінет Міністрів оголосив конкурс на вакантну посаду. Однак результату він не дав і очільника ОЄ не призначили.
  • У січні 2020 рок свою посаду покинула також в.о. керівника структури Юлія Гаряча.
  • З головних посадовців в Офісі залишився працювати лише заступник гендиректора Олексій Генчев. За своїми посадовими обов'язками він мав курувати питання НАТО. Однак за відсутності колег чиновник почав працювати за всіма напрямками.
  • На цю проблему звернули увагу в Євросоюзі. Очільниця Групи підтримки України Катаріна Матернова заявила, що "хоче побачити ОЄ із повністю укомплектованим штатом".