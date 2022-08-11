В уряді назвали дату початку опалювального сезону: в яких регіонах ситуація складна

11 серпня 2022 , 23:51
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Українська влада повідомила, коли почнеться опалюваний сезон у 2022 році. Зокрема складною ситуація є у декількох регіонах України.

Відповідну інформацію повідомив у ефірі каналу "Рада" міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Також 9 серпня стало відомо, що на українську ТЕС прибули перші 39 вагонів вугілля з Австралії.

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Уряд розповів про опалювальний сезон в Україні

Відбувається активна підготовка до старту нового опалювального сезону. Всі міста України готуються до цього процесу. Він відбувається майже у штатному режимі,
– заявив Чернишов.  

Він також пояснив, що станом на початок серпня плановий стан готовності – 60%. Станом на 11 серпня мовиться вже про 65%. Міністр пояснив, що:

  • ситуація в регіонах дає можливість розраховувати на те, що ми починаємо опалювальний сезон штатно і в потрібний час;
  • планують почати опалювальний сезон орієнтовно 15 жовтня. Однак влада зважатиме на погоду в Україні;
  • на прифронтових, деокупованих зонах є багато пошкоджених та зруйнованих об'єктів. Влада працює над тим, щоб їх відновити. Мовиться про об'єкти ТЕЦ.

"По інших регіонах ми працюємо над відновленням інфраструктурних об'єктів та тих, що пов'язані з наданням комунальних послуг як громадянам, так і об'єктам бюджетної та соціальної сфери",  – пояснив міністр. 

Коротко про опалювальний сезон в Україні: останні новини 

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Автор: Діана Квасневська