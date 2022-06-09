В уряді пояснили, чому потрібно скасувати безмитне ввезення авто

Кабмін наполягатиме, аби парламент України проголосував за скасування безмитного ввезення автомобілів. У Мінфіні кажуть, що видатки бюджету значно перевищують надходження.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Він зазначив, що за травень було зібрано 101 мільярд 300 мільйонів гривень за загальним фондом.

Варто прочитати США надали Україні перший транш із 40 мільярдів доларів допомоги

Видатки у кілька разів перевищують надходження

Податкова служба зібрала 73 мільярди гривень, а Митна служба – 9,5 мільярда гривень,

– пояснив Марченко.

При цьому видатки становлять 251 мільярд в українській валюті. Міністр нагадав про урядовий проєкт, який передбачає повернення мит та ПДВ – для автівок громадян. У Мінфіні запевняють, що крок – необхідний та нагальний.

Повернення мит дозволить зібрати додаткові кошти

На думку голови Мінфіну, це дасть можливість зібрати додаткові кошти та зменшити запозичення. Цей проєкт змін до Податкового кодексу дозволить переглянути певні пільги щодо податкування.

Українці ввезли майже 100 тисяч автівок

Зазначимо, що до кінця травня українські громадяни ввезли за нульовим розмитненням майже 100 тисяч автівок. у трійку лідерів серед ввезених автівок потрапили Volkswagen Passat, Volkswagen Golf і Skoda Octavia.

Середній рік випуску машин – 2008 рік, а їхня середня вартість – 4 632 долари. Якби не діяло "нульове розмитнення", то б до бюджету України надійшло 10,5 мільярда гривень.

Читайте також Україна створила зелені коридори для бензовозів: кордон вони перетинають першочергово

Що відомо про звільнення від мита

Верховна Рада ухвалила відповідний закон у березні 2022 року – вже після початку повномасштабної агресії Росії.

Закон звільняє від митних платежів автомобілі, які ввозять громадяни. Почав він діяти з 5 квітня 2022 року.

Вже наприкінці квітня у парламенті запропонували повернути мито на автомобілі, які українці ввозять для власного користування. Відповідний документ внесли члени податкового комітету Верховної Ради.

Якщо за проєкт проголосують, то знову доведеться сплачувати ввізне мито, акцизний податок та ПДВ.

Дивіться у відео: Іван Леньо про проблеми з розмитненням авто