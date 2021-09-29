В уряді пригрозили новими санкціями за фейкові COVID-сертифікати: кого каратимуть найперше

Міністерство охорони здоров'я анонсувало нові санкції за підробку сертифікатів вакцинації. Найперше перевірятимуть керівників медичних закладів.

Хто відповідатиме за підробку сертифікатів

Спершу від роботи відсторонюватимуть керівників медзакладів. Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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У разі виявлення порушення, МОЗ направлятиме подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі .

Прохатимемо відсторонити з роботи керівника закладу на час проведення слідства. Це триватиме до встановлення причетності самих керівників до злочинів, які вчиняють їхні підлеглі,

– пояснив Ляшко.

У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме:

анулювання ліцензії з медзакладом;

скасування контакту з національною службою здоров'я.

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