В уряді пригрозили новими санкціями за фейкові COVID-сертифікати: кого каратимуть найперше
29 вересня 2021 , 15:24Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Міністерство охорони здоров'я анонсувало нові санкції за підробку сертифікатів вакцинації. Найперше перевірятимуть керівників медичних закладів.
Хто відповідатиме за підробку сертифікатів
Спершу від роботи відсторонюватимуть керівників медзакладів. Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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У разі виявлення порушення, МОЗ направлятиме подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі .
Прохатимемо відсторонити з роботи керівника закладу на час проведення слідства. Це триватиме до встановлення причетності самих керівників до злочинів, які вчиняють їхні підлеглі,
– пояснив Ляшко.
У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме:
- анулювання ліцензії з медзакладом;
- скасування контакту з національною службою здоров'я.
Останні випадки шахрайства з COVID-сертифікатами
- Мешканець Волинської області заплатить 8 500 гривень штрафу. Все тому, що він підробив сертифікат вакцинації, аби не проходити самоізоляцію після повернення з Польщі. Свою вину у суді чоловік повністю визнав.
- Іншій мешканці Волині суд призначив штраф у розмірі 5 100 гривень. Жінка також вирішила купити фейковий сертифікат вакцинації, аби не проходити самоізоляцію. За підробку вона заплатила тисячу гривень, а сам "документ" придбала через інтернет.
- Зауважимо, ні в першому, ні в другому випадку не вдалося з'ясувати, хто продав фейкові сертифікати.