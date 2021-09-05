В уряді запевнили, що регіони готові до опалювального сезону на 80%

На початку вересня регіони України технічно готові до старту опалювального сезону майже на 80%. При цьому зазначають, що підвишувати тарифи не повинні.

Мовиться про стан підготовки будівель, об'єктів водопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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За словами урядовця, динаміка відповідає рекомендованим показникам та графікам підготовки. Сподіваються, що старт опалювального сезону буде вчасним.

Підвищувати тарифи не хочуть

Чернишов наголосив, що тарифи для населення підвищувати не мають.

Зі свого боку, держава готова підтримувати органи місцевого самоврядування й підприємства ТКЕ. Зокрема, триває робота над Законом 1639 щодо компенсації різниці в тарифах,

– сказав міністр.

Щоправда, повноваження зі встановлення тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні мають органи місцевого самоврядування.

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