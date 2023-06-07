Українські воїни врятували маму з дітьми під окупованими Олешками

Під Олешками сім'я у затопленому будинку благала про допомогу. Українські захисники спочатку дроном передали жінці з дітьми воду та їжу, а згодом – змогли врятувати їх із затопленого будинку

Через підрив Каховської ГЕС десятки населених пунктів Херсонщини опинилися під водою. На правобережжі області проводять евакуацію, а ось люди на лівому березі Дніпра – кинуті напризволяще, повідомляє 24 Канал.

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Українські захисники врятували сім'ю

Зранку мережу розчулили кадри з безпілотника, на яких сім'я у затопленому будинку благала про порятунок жестами. Їхній будинок розташований під містом Олешки, яке затопило унаслідок катастрофи на Каховській ГЕС.

Сім'я провела у затопленому будинку ніч, а на ранок – помітили дрон і почали благати про допомогу. Вони провели на даху майже весь день і таки дочекалися порятунку.

Українські захисники надали 24 Каналу відео з моментом порятунку сім'ї із затопленого будинку. На кадрах видно, що на порятунок сім'ї прибув човен. На щастя, жінку з сином та донькою змогли евакуювати.

Порятунок сім'ї під Олешками: дивіться відео

Сім'я благала про порятунок

нашим захисникам за проведення надскладної та героїчної операції з порятунку людей!

Воїни 406-ї бригади вранці 7 червня фіксували наслідки затоплення Херсонщини, зокрема – поблизу міста Олешки. Під час польоту оператор БпЛА помітив на даху одного із затоплених будинків людей – жінку та її дітей. Хлопчик почав жестами благати про допомогу, адже росіяни кинули їх напризволяще на окупованих територіях. У мережі також повідомили координати будинку, з надією, що хтось зможе допомогти родині.

Сім'я жестами також показувала, що від учора знаходиться у будинку без їжі та води. Сміливі воїни не змогли покинути сім'ю у біді. На жаль, дрон Mavic 3, яким керували бійці 406-ї бригади, не може переносити велику вагу – максимум 700 грамів. Хоча операція була складною, проте захисники змогли "доставити" воду сім'ї.

Після цього бійці не полишили спроб допомогти жінці з дитиною. Через деякий час дроном змогли передати сім'ї і їжу. Жінка коригувала рухами дрон, а згодом – отримала такий бажаний пакунок з їжею.