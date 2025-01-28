США призупинили програму USAID: фінансування яких важливих проєктів поставлено на паузу

Дональд Трамп припинив постачання допомоги з боку США іноземним країнам. Серед програми, на які накладені обмеження саме в Україні, – Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Політолог Ігор Чаленко у розмові з 24 Каналом підкреслив, що внаслідок дій адміністрації президента США, буде поставлена на паузу саме гуманітарна, а не військова допомога. Також у Сполучених Штатах тимчасово призупинили програму U4U для українських біженців.

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Потрібно активні дії

"Паніки немає, є занепокоєність, тому що низка ритмічних виплат, які не відбудуться впродовж наступних 2,5 місяця, призупинять дуже багато проєктів", – зауважив політолог.

Ці проєкти, за його словами, мають як загальнодержавне, так і місцеве значення. Вони мали бути спрямовані на розвиток місцевого самоврядування, енергетику, гуманітарний блок, медичні проєкти, на роботу вільних ЗМІ.

Також певні засоби масової інформації, які отримували відповідне фінансування, почали активніше просити донатити.

Сьогодні треба зосередитись на комунікації безпосередньо з новим державним секретарем США Марко Рубіо. Відповідно до указу Трампа, саме він має всі повноваження для того, щоб відновити в ручному режимі окремі напрямки та проєкти,

– наголосив він.

Ця проблема торкнулась не тільки України, а всієї американської не військової допомоги поза межами країни. Тому, на думку політолога, потрібні активні дії не тільки офіційної української дипломатії, але й громадських активістів, які мають прямий контакт, зокрема, з посольством Сполучених Штатів. Необхідно довести важливість проєктів, які мали б реалізуватися у 2025 році та в наступних роках.

Важливо! З початку війни USAID спрямувало в Україну 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток, а 30 мільярдів доларів було надано у вигляді прямої бюджетної підтримки.

Нагадаю, що по програмі USAID лише у 2025 році планувалось витратити приблизно 480 мільйонів доларів. А у 2024-му США надали близько 6 мільярдів доларів, з яких понад половину – 3,8 мільярда були спрямовані на компенсацію дефіциту державного бюджету України, – підкреслив Ігор Чаленко.

Нагадаємо, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) призупинило фінансування програм та проєктів у світі через рішення Держдепартаменту здійснити 90-денний аудит. Економіст Олег Пендзин зазначив, що обмеження вплинуть саме на фінансування гуманітарних проєктів. Проте він сподівається, що ці програми будуть повернуті, адже вже поступають відповідні "позитивні сигнали" з Вашингтона.