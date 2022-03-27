Усе більше ракет щодня, – в ОП прокоментували нову атаку російських окупантів
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Михайло Подоляк заявив, що Росія знову завдала тотальних ударів по Україні. Він наголосив, що у росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості.
Радник глави Офісу Президента Подоляк заявив, що натомість у Росії залишилися лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну. Ракетних ударів стає дедалі більше.
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Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну. Європі це точно подобається?
– написав Подоляк.
"Закрийте нарешті небо"
Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що варвари вважають небажання Заходу закривати небо над Україною слабкістю демократії та вседозволеністю.
Єрмак наголосив: чим довше українські партнери вагатимуться, тим більше буде ракет, тим нахабнішою ставатиме диктатура. Глава ОП закликав: "закрийте нарешті небо".
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