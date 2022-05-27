Усе через війну: в окупованому Криму не лікують безкоштовно, а людей примушують бути донорами

Російські загарбники порушують права людей в окупованому Криму. Тепер вони припинили безкоштовно їх лікувати й примушують ставати донорами.

Про те, що відбувається на півострові розповіла уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Їй постійно повідомляють, що у місцевих лікарнях та санаторіях багато поранених російських військових.

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Лікарі видають спеціальні накази

За словами Денісової, медичні заклади не можуть впоратися з таким навантаженням, катастрофічно не вистачає крові. Тому російські окупанти проводять примусову кампанію донорства крові.

Ба більше, для цього медики навіть видають спеціальні накази. Денісова розповіла про такий випадок. Їй стало відомо, що головний лікар Сімферопольської центральної районної лікарні видав такий наказ. У документі мовиться, що необхідно збільшити запаси крові всіх категорій з розрахунком на 1500 реципієнтів та тимчасово зупинити безоплатне надання медичних послуг.



Відповідний наказ / Фото з телеграму Людмили Денісової

У військовому госпіталі Севастополя палати переповнені настільки, що ставлять додаткові ліжка для поранених. У деяких палатах перебуває до 40 осіб.

Людей беруть без розбору

Денісова наголошує, що людей забирають з підприємств.

Щоб поповнити банк крові, окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому донором може стати будь-хто – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться. Люди, аби не втратити роботу, змушені ставати донорами,

– каже уповноважена.

Денісова також підкреслює, що такі дії росіян порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Адже не можна перешкоджати людям отримувати доступ до медичної допомоги.

Уповноважена з прав людини звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну. Вона попросила врахувати ці факти порушень прав людини Росією в Україні.

Новини з Криму

Нещодавно російська окупаційна влада Криму заявила, що планує відмовитися від вивчення англійської мови у школах на території півострова. Кажуть, що у цьому просто "немає потреби". Поки немає, адже росіянам заборонили їхати у цивілізований світ.

Водночас президент Володимир Зеленський запевняв, що анексія Криму стала першою доленосною помилкою для Росії. Україна збирається повернути півострів. Саме тоді діти зможуть вивчати англійську і всі житимуть у вільному світі.

Російські окупанти використовують півострів для поповнення своїх військових резервів. Звідти вони направляють їх, щоб підсилитись на полі бою в Україні. Та, попри всі намагання, українські військові точно виб'ють їх із нашої землі.

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