Усе в чорній кіптяві: з'явились кадри з дому на Хмельниччині, де в пожежі загинули діти
18 листопада 2021 , 12:57Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
На Хмельниччині 17 листопада у вогні загинули четверо дітей. З'явилися кадри з будинку, в якому спалахнула фатальна пожежа.
Займання сталося в одноповерховому приватному будинку у Хмельницькій області. У Державній службі з надзвичайних ситуацій оприлюднили знімки будинку після пожежі.
Ще одна трагедія Четверо дітей та двоє дорослих вчаділи на Вінниччині, – ДСНС
Весь будинок – у чорній кіптяві
На опублікованих фото помітно, що кімнати будинку всі у чорній кіптяві. Однак ззовні слідів пожежі немає.
Кімнати будинку у кіптяві / Фото ДСНС
Ззовні будинок не постраждав / Фото ДСНС
Нагадаємо, господарі будинку самі ліквідували займання ще до прибуття рятувальників.
Смертельна пожежа на Хмельниччині: що відомо
- Ввечері 17 листопада у житловому будинку на вулиці Гагаріна в селі Медисівка Теофіпольської територіальної громади спалахнула пожежа.
- Жахлива трагедія забрала життя 4 маленьких дітей – 2015, 2016, 2019 та 2021 років народження.
- Ймовірна причина займання – порушення правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації печей.