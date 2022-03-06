Усе місто – як один єдиний організм: як у Миколаєві готуються зустрічати ворога
Джерело:телеграм Олександра Сєнкевича
У Миколаєві продовжують готуватися до зустрічі з окупантом. Ми б на місці ворожих військових двічі задумалися, адже містяни об'єдналися практично в єдине ціле, щоб дати відсіч.
На своєму телеграмі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич виклав коротеньке, але промовисте відео. На ньому він показав, як містяни готуються зустрічати ворожу орду.
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Миколаївці уже готові "зустрічати" окупантів
Готуємось зустрічати ворога! Усе місто – як один єдиний організм. Дякую усім підприємствам, які безплатно надали нам залізобетон. І дякую працівникам "Миколаївоблтеплоенерго" та "Миколаївелектротранс" за швидке виготовлення протитанкових їжаків. Орки, Миколаїв вам не по зубах,
– наголосив він.
На відео він показав, як місцеві працюють над виготовленням тих самих протитанкових їжаків:
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