Російські окупанти вийшли із зони Чорнобильської АЕС. На щастя, ворог не пошкодив важливе обладнання на об'єкті.

Як повідомили в Енергоатомі, на території ЧАЕС не залишилося жодного окупанта. Станція працює у штатному режимі.

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Робота обладнання

Після відходу окупантів усе технологічне обладнання справне та працює. Також в порядку всі системи контролю та моніторингу показників радіації.

Збитки, які завдали окупанти ЧАЕС, наразі персонал станції оцінити не може.

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