Усе почалося ще у 2004 році, – Данілов про плани Росії захопити Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що Росія майже 20 років готувалась захопити Україну. І почалось усе з виборів президента у 2004 році, коли українці обирали між Ющенком і Януковичем.

Відповідну думку Олексій Данілов озвучив під час телемарафону. Він додав, що наразі в Росії навіть не приховують, чого планують досягнути у війні проти України, передає 24 канал.

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Путін хоче забрати "свої території"

Секретар РНБО прокоментував репліку Дмитра Рогозіна. Глава "Роскосмосу" зазначив, що Росії потрібно або здолати Україну, або її існування припиниться. Таку ж заяву зробив і заступник секретаря РНБО Росії Дмитро Медведєв. Він у своєму висловлюванні був цинічнішим, давши нашій країні умовні ще два роки існування.

Це їхні мрії. Вони відомі, і я можу сказати, що намагатись знищити нашу державу вони почали доволі давно. У них це, звичайно, не зовсім виходить. І тому вони виходять на крайню стадію – скинути всі маски. Їм нічого приховувати вже,

– сказав Данілов.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін уже відверто говорить про те, що країна-агресорка "забирає свої території". Не складно зрозуміти, що Україна у цей план входить також.

Тож секретар РНБО підкреслив, що мовиться не про боротьбу за Донецьку та Луганську області. Росіяни продовжують публічно озвучувати, що знищення України, а також нашої нації – завдання №1, яке вони прагнуть виконати.

Усе почалось у 2004 році

Олексій Данілов зауважив, що для українців ця історія не є чимось новим. Вона, переконаний секретар РНБО, тягнеться десятки років. Причому активна фаза припала на 2004 рік. Тоді, коли на президентських виборах за посаду глави держави боролись Віктор Ющенко та Віктор Янукович. І саме зараз ми маємо можливість спостерігати за наслідками того, що взяло свій початок з тих часів.

Олексій Данілов підкреслив, що упевнений у перемозі України. Ба більше, нам вдасться побороти хворобу, яка планує поширюватись по всій Європі. І допомагають нам у цьому міжнародні партнери. Зокрема, Велика Британія, США, країни Балтії, Польща та інші держави.

Україна отримає ще більше зброї

15 червня відбулась зустріч міністрів оборони у рамках зустрічі "Рамштайн-3". Міністр оборони Олексій Резніков розповів, яку зброю нам нададуть держави-партнери. Мовиться про:

155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи "Гарпун" та інше від США;

гелікоптери Україна отримає від Словаччини;

артилерію нам нададуть з Канади, Польщі та Нідерландів;

а от реактивні системи залпового вогню до України приїдуть з Німеччини.

Україна вдячна міжнародним партнерам за допомогу. Водночас керівництво нашої держави не припиняє прохати про збільшення кількості зброї, яку нам надають. Чим більше її буде, тим вищими будуть шанси швидше здолати російську агресію.