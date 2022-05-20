Усе потрощене: військові показали наслідки "русского міра" на Херсонщині

Ні для кого вже не секрет, що Росія несе з собою смерть та руйнування. Чергові докази цього показали українські воїни на Херсонщині.

Військові з угруповання військ "Південь" оприлюднили фото руйнувань у Херсонській області, які спричинили російські окупанти. На світлинах видно уламки ракет, зруйновані будинки людей, понівечені двори та паркани, дороги.

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Окупанти продовжують використовувати заборонену зброю у війні з Україною. Збитки які завдають "русские освободители" неможливо перерахувати, окупант нищить українську територію, чинить злочини проти вільного українського народу,

– наголосили українські захисники.

Руйнування на Херсонщині, яких завдали російські окупанти / Фото з фейсбуку угруповання військ "Південь"

Наші воїни також підкреслили, що таким чином країна-окупантка має на меті ослабити українську націю. Але на цьому росіяни не збираються зупинятися. Вони ще будуть знищувати українську історію та культуру. Але їм це не вдасться, бо Збройні Сили України проженуть російських загарбників із нашої землі. Ворогу не дозволять зруйнувати державу.

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Російські загарбники в легендарній Чорнобаївці поблизу Херсона намагаються чинити провокації, звинувачуючи у цьому наших військових. Вони обстріляли село і хотіли зробити все, щоб обдурити місцевих мешканців. Сказали, що це зробили ЗСУ Але наші військові ніколи не відкривають вогонь по мирних людях. Тому мешканці Чорнобаївки не повірили ворогу.

Потерпає Херсонщина і від обстрілів росіян. Звідти все частіше приходять повідомлення від місцевих жителів, що вони чують вибухи. Що точно відбувається достеменно невідомо. Ситуація в регіоні складна, росіяни мають на меті закріпитися на тих позиціях, які зайняли. Під час обстрілів гинуть цивільні українці. Стало відомо, що під час одного з останніх загинув працівник місцевого аеропорту.

"Прославились" росіяни й своїм шаленим мародерством. Крадуть звичні для українців речі та блага цивілізації так, ніби приїхали сюди воювати з землянок і ніколи нічого більше не бачили. Відповідне повідомлення про чергове пограбування знову надійшло з Херсонщини. Там російські окупанти пограбували приміщення Держспоживслужби. Змародерили багато техніки.

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