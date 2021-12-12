Усе, що може являти собою напад на Україну, матиме високу ціну, – Боррель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель дав чіткий сингнал Росії щодо підтримки Укрраїни. За його словами, Кремль заплатить високу ціну в разі повномасштабної агресії.

За словами Жозепа Борреля, Європейський союз та "Велика сімка" зараз працюють над стримуванням можливої російської агресії. Однак ескалація конфлікту матиме наслідки для Кремля.

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ЄС і G7 підтримують Україну

Жозеп Боррель заявив, що концентрація російських військ під українськими кордонами є питанням безпеки східного кордону Європи. За його словами, на зустрічі "Великої сімки" на рівні глав МЗС, обговорювали безпеку України та захист її територіальної цілісності.

Керівник європейської дипломатії запевнив, що агресія проти України матиме серйозні наслідки. Особливо для Росії.

Ми перебуваємо в режимі стримування, щоб дати Росії зрозуміти, що все, що може являти собою напад на Україну, матиме високу ціну. Ми усі разом підтримуємо Україну,

– заявив Боррель.

Саміт "Великої сімки": головне

Глави МЗС країн G7 зібралися для переговорів у британському Ліверпулі.

Серед тем обговорення було питання загрози повномасштабного вторгнення Росії до України, яке за даними американської розвідки, може бути уже на початку наступного року.

Представники країн шукали спільну позицію в цьому питанні. За інформацією ЗМІ, G7 дійшла до згоди щодо наслідків для Росії у випадку повномасштабної агресії.

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