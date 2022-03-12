Усе у вогні: через обстріл росіян на Київщині горів склад зберігання замороженої продукції

12 березня 2022 , 07:27
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Джерело:

телеграм ДСНС

У селі Квітневе, що на Київщині, у ніч на 12 березня росіяни обстріляли склад зберігання замороженої продукції. У результаті там спалахнула пожежа.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що російські загарбники обстріляли село Квітневе Броварського району приблизно о 3:50.

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На Київщині горів склад зберігання замороженої продукції

Внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції,
– повідомили рятувальники.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Від ДСНС на боротьбу зі займанням залучили 20 надзвичайників та 4 одиниці техніки.


На Київщині горів склад зберігання замороженої продукції / Фото ДСНС


Попередньо, жертв і постраждалих немає / Фото ДСНС

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Автор: Наталія Пристанська