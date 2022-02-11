Усе заради грошей: в Хмельницькому жінка 6 років приховувала смерть матері

У Хмельницькому суд визнав провину та засудив 48-річну жінку. Вона отримала бюджетні гроші за шахрайською схемою.

Правоохоронці встановили, що з 2014 року жінка отримувала соціальну допомогу, тому що доглядала за матір'ю. Після її смерті зловмисниця продовжувала отримувати гроші від держави.

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Попри те, що мати померла ще наприкінці 2015 року, донька цей факт приховала. Кожних пів року вона продовжувала подавати до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради заяви про виплату коштів,

– повідомляє прокуратура.

За весь час злочинного діяння шахрайка незаконно отримала понад 70 тисяч гривень.



Її засудили до 2 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку.

Шахрайство в Україні

На жаль, українці часто стають жертвами шахраїв та їхніх схем, втрачаючи гроші. Наприклад, нещодавно монахиня зі Львова попереджала про нові махінації. Зловмисники просять гроші для військових і прикриваються її іменем.

На Харківщині також передали до суду справу жінки, яку підозрюють у шахрайстві. Воно переважно було спрямоване на пенсіонерів. Зловмисниця телефонувала їм і виманювала гроші.

У Харкові правоохоронці викрили на кіберзлочині 20-річного хлопця. Він привласнював гроші з карток людей, що відвідували сайти знайомств. При цьому представлявся дівчиною.

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