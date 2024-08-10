У мережі з'явилося відео, на якому ЗСУ повідомляють, що нібито зайшли у село Пороз Бєлгородщини

Вранці 10 серпня у мережі з'явилося відео, на якому українські бійці повідомляють, що нібито зайшли у село Пороз Бєлгородської області. Втім, дата зйомки кадрів наразі невідома.

Російські ЗМІ поширюють повідомлення, що ЗСУ зайшли у село нібито під прикриттям артилерії. До слова, Пороз розташоване у Грайворонському міському окрузі, передає 24 Канал.

Дивіться також "Мало статися на день ВДВ": росіяни тепер побоюються прориву на Бєлгородщині

Інформації про взяття Порозу потребує підтвердження

Інформація про те, що ЗСУ взяли під свій контроль село у Бєлгородській області потребує підтвердження.

Батальйон 252 знаходиться у населеному пункті Пороз Бєлгородської області. Слава Україні, слава 252 батальйону!

– говорить один із бійців на відео.

Де розташоване село Пороз: дивіться на карті

Водночас у телеграм-каналах із посиланням на російську рятувальну службу о 9:11 повідомили, що нібито ведеться обстріл села Пороз у Грайворонському міському окрузі.

Додамо, що це село розташоване за майже 3 кілометри від кордону з Україною.

ЗСУ стверджують, що взяли під контроль Пороз: дивіться на відео