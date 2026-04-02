Адже плани Кремля щодо України провалилися. Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що це позитивний момент для нашої держави.

"Зараз Ушаков говорить, що вони просять США натиснути на Україну, щоб Київ виконав вимоги Москви. Це про те, що Росія неспроможна досягнути своїх цілей. Вона публічно розписується, що усі ті плани, про які оголошував Путін, провалилися. Думаю, це прекрасно", – сказав він.

Зверніть увагу! Російський пропагандист Павло Зарубін поговорив з Юрієм Ушаковим. Помічник так званого глави Кремля зауважив, що США мають "цікаві" пропозиції щодо України. Також, за його словами, Росія закликає США вплинути на Україну, і "Вашингтон здатний це зробити".

Про що свідчить заява Ушакова?

Як зазначив Володимир Огризко, позитивний момент полягає у тому, що американці знову ставлять себе у невигідну позицію, коли виконують забаганки Кремля. Штати не мають переваг від цього.

Чи виграють США від такої позиції? Думаю, що ні. Це мусить спонукати американців правильно реагувати на те, що відбувається, і зробити свої висновки у листопаді цього року,

– підкреслив ексміністр.

Також заява Ушакова свідчить про те, що Україна сьогодні не піддається ні військовому тиску з боку Росії, ні політичному з боку США. Росіяни починають розуміти, що попереду або крах, або внутрішня смута. Тому Путін боїться цього.

Це буде варіант "мирного плану" номер два. У Москві пишуть якийсь сценарій, передають його США. Американці повертають його росіянам у вигляді цікавих пропозицій. Потім це видається як американська ініціатива,

– додав дипломат.

