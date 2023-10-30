Сили ППО знищили всі 12 "Шахедів" та дві ракети Х-59, якими Росія атакувала вночі

Російські війська в ніч проти 30 жовтня атакували Україну ударними дронами типу "Шахед", усі ворожі цілі знищено. На Миколаївщині уламки збитих безпілотників спричинили пожежу на складському приміщенні.

Станом на ранок у Генштабі повідомили про збиття усіх ворожих цілей під час нічної атаки. В ефірі телемарафону речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про наслідки падіння уламків, інформує 24 Канал.

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У ніч на 30 жовтня, противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих "Шахедів",

– ідеться у повідомленні Генштабу.

12 "Шахедів" і дві ракети – Повітряні сили збили усі цілі

У Повітряних Силах згодом повідомили, що окрім 12 дронів типу "Шахед", ворог випустив по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 – їх також збито.

Уточнюють, що ворог запустив ракети з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області. Водночас "Шахеди" летіли з південно-східного напрямку — Приморсько-Ахтарськ — Росія.

ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

Уламок спричинив пожежу на Миколаївщині

Наталія Гуменюк повідомила, що у зоні відповідальності ОК "Південь" було збито 9 дронів. На Миколаївщині унаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів сталась пожежа, яку швидко ліквідували. Унаслідок інциденту – люди не постраждали.

"Складське приміщення фактично не використовувалось. Людей у ньому не було. Шкоди великої немає", – зазначила Гуменюк.

На Дніпропетровщині уламки пошкодили будинки

Сергій Лисак – очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що вночі оборонці з ПвК "Схід" збили над областю дві ворожі ракети.

Зазначають, що уламки впали у Дніпровському районі. Унаслідок цього пошкоджено п'ятиповерхівку, приватний будинок та авто.

За даними ОВА, минулось без жертв та потерпілих.

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщині / Фото ОВА

Вночі ворог здійснив понад 15 обстрілів України

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що упродовж ночі російські війська понад 15 разів обстрілювали територію України. Унаслідок атаки на Херсон – загинула людина.

"Окупанти знову обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Підрозділи ДСНС врятували чотирьох людей та загасили пожежу у квартирі", – повідомив Клименко.

Над ранок ворог втретє атакував Херсон, унаслідок чого поранення отримала ще одна людина.

У МВС також повідомили, що у Дніпровському районі близько 2 ночі внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, приватний будинок та автомобіль.

А на Миколаївщині окупанти обстріляли Баштанський район: у селі Лепетиха виникла пожежа у складському приміщенні, яку ліквідували підрозділи ДСНС.

Нічна атака: коротко

У неділю, 29 жовтня, російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників, у низці областей оголошували повітряну тривогу. Близько 2:00 пролунали вибухи у Дніпрі.