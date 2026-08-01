За даними "Громадянської мережі "Опора", досі залишається потенціал виїзду +3% громадян, які за певних обставин можуть прийняти рішення залишити Україну через тривалі блекаути, небезпеку окупації, або інші (в першу чергу безпекові) загрози. Про це пише Ольга Айвазовська.

Потрібна участь всіх громадян в організації майбутніх виборів

Щоб з’ясувати, які і куди бюджетні та партнерські інвестиції необхідні, потрібно упорядкувати списки виборців та перевірити точність даних реєстрів. Йдеться, як про притомну явку та легітимність влади (невідповідні дані про виборців знижують математично явку та впливають на довіру), так і про організаційне планування (де і скільки наших громадян перебуває).

Організація повоєнних виборів потребує неймовірних інтелектуальних, фінансових та комунікаційних інвестицій. Тож, чим раніше почнемо, тим краще впораємося.

Тут держава сама без суспільства не впорається, але кожен громадянин та громадянка повинні мати механізм впливу, знати про нього, довіряти йому, щоб, наприклад, змінити виборчу адресу зараз на фактичне місце проживання за кордоном в поточному періоді.

Що вже відомо про організацію повоєнних виборів

Єврокомісія в минулому році давала рекомендації щодо аудиту даних Державного реєстру виборців, і ми почали її імплементацію, а це вже частина євроінтеграційної рамки. Це завдання, яке не складно вирішити через Дію, або і шляхом популяризації та просвіти наявних сьогодні інструментів.

Завдяки експертним та громадським обговоренням вже знято певні питання, які товчуться в політичних колах, як вода у ступі:

наші партнери готові допомагати і їх включеність є великою, але для організації голосування за кордоном у далекому майбутньому потрітрібна законодавча база, щоб кращі друзі не втручались з власної ініціативи у процес, а реалізовували запит держави Україна;

практик є багато, але такого масового одночасного переміщення жодна країни Європи не переживала понад 70 років і все то було до міжнародного права в цій сфері та європейських стандартів щодо демократичних виборів, тому ми можемо запозичувати елементи механіки, але машину доведеться скласти самостійно;

74% українців за кордоном хочуть брати участь у виборах і понад 40% з них готові працювати у виборчих комісіях, тому застереження, що організаційно ми не знайдемо людей – перебільшення.

Я сподіваюсь, що з вересня продовжуватиметься експертно-юридична робота щодо майбутнього виборчого процесу, а політичні права всіх громадян без дискримінаційних обмежень будуть цінністю для парламентарів на етапі ухвалення рішень.