"Усі хочуть пельмені": губернатор у Росії вимагає повернути страву у меню

Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов схвильований тим, що зі шкільного меню зникли пельмені. Росспоживнагляд заборонив годувати ними школярів.

Під час засідання уряду міністр освіти регіону Ілля Бронштайн зауважив, що чимало учнів просять додати у меню пельмені. Водночас їхню мрію неможливо здійснити через санітарні норми.

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Така "пельменна" несправедливість обурила Воробйова. На захист страви політик виголосив цілу промову. Зокрема, заявив, що хотіти пельменів – це нормальне бажання.

Воробйов зауважив, що під час навчання у школі всі начебто хотіли пельменів. За словами політика, до появи картоплі фрі та бургерів це була одна з найсмачніших страв.

Якщо діти хочуть пельменів, дайте їм пельмені. У чому проблема,

– заявив політик.

Які страви заборонені у російських школах