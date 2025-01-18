Мають бути під тиском, відчутним не менше, ніж ці удари, – Зеленський про ранковий терор
- 18 січня російська армія завдала удару по Києву та Запоріжжю, є загиблі і поранені, пошкоджено інфраструктуру.
- Президент Зеленський закликав до тиску на всіх, хто допомагає Росії, і зазначив про необхідність єдності з усім світом.
У суботу, 18 січня, російська армія знову вдарила по Україні. Президент відреагував на цинічну атаку ворога по Києву й Запоріжжю.
Він наголосив, що всі, хто допомагають Росії, мають відчути такий же тиск, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Зеленського.
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Реакція президента на цинічний удар балістикою по містах
Володимир Зеленський зазначив, що під ранок ворог здійснив удар балістикою по центру Києва. Є падіння уламків. За його словами, є інформація про 4 загиблих та 3 поранених.
Мої співчуття рідним та близьким. Пошкоджені житлові будинки, станція метро, магазини, кав’ярні та цивільна інфраструктура. Всі служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу,
– написав він.
Також під ударом опинилося Запоріжжя. Відомо про десять постраждалих, інші люди можуть бути під завалами. Як вказав президент, у місті зруйновано інфраструктуру, пошкоджено житло багатьох людей, крамниці. Рятувальна операція триває досі.
"Усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари. Ми можемо зробити це тільки в єдності з усім світом", – наголосив Зеленський.
Наслідки сьогоднішньої атаки: дивіться відео
Зауважимо, через атаку по Києву постраждала станція метро "Лук'янівська" – там пошкоджені скляні елементи входу. Її довелося закрити на вхід і вихід, а поїзди прямували без зупинки. Також частково зруйновано адмінбудівлю, бізнес-центр та магазин.