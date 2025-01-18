Мають бути під тиском, відчутним не менше, ніж ці удари, – Зеленський про ранковий терор

У суботу, 18 січня, російська армія знову вдарила по Україні. Президент відреагував на цинічну атаку ворога по Києву й Запоріжжю.

Він наголосив, що всі, хто допомагають Росії, мають відчути такий же тиск, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Зеленського.

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Реакція президента на цинічний удар балістикою по містах

Володимир Зеленський зазначив, що під ранок ворог здійснив удар балістикою по центру Києва. Є падіння уламків. За його словами, є інформація про 4 загиблих та 3 поранених.

Мої співчуття рідним та близьким. Пошкоджені житлові будинки, станція метро, магазини, кав’ярні та цивільна інфраструктура. Всі служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу,

– написав він.

Також під ударом опинилося Запоріжжя. Відомо про десять постраждалих, інші люди можуть бути під завалами. Як вказав президент, у місті зруйновано інфраструктуру, пошкоджено житло багатьох людей, крамниці. Рятувальна операція триває досі.

"Усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари. Ми можемо зробити це тільки в єдності з усім світом", – наголосив Зеленський.

Наслідки сьогоднішньої атаки: дивіться відео

Зауважимо, через атаку по Києву постраждала станція метро "Лук'янівська" – там пошкоджені скляні елементи входу. Її довелося закрити на вхід і вихід, а поїзди прямували без зупинки. Також частково зруйновано адмінбудівлю, бізнес-центр та магазин.