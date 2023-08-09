Військові, рятувальники та поліцейські: захисники України отримуватимуть доплати під час війни

Уряд ухвалив рішення, відповідно до якого усі, хто залучений до захисту України від російських загарбників, отримуватимуть доплати під час війни. Розмір додаткових виплат відрізнятиметься у залежності від обов'язків.

Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає 24 Канал.

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Кому доплатять і скільки

На позачерговому засіданні 9 серпня уряд ухвалив постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.

Так, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тисяч гривень щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тисяч гривень. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях – 100 тисяч гривень.

Шмигаль повідомив, що також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тисяч гривень і 2,35 тисяч гривень відповідно.

Робимо все, аби кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку й допомогу держави,

– наголосив прем'єр.

Яка зарплата в українських військових

Станом на 1 серпня мінімальна заробітна плата військових складає 20,1 тисячі гривень, якщо мовиться про ДСНС та Нацполіцію – 17 тисяч гривень. Рівень зарплати також регулюється званням, стажем, бойовими завданнями та станом здоров'я.

Українські військові також отримують надбавки. Зокрема, у 100 тисяч гривень – якщо військові перебувають у полоні, на території нейтральних держав або зниклі безвісти, а також військовослужбовці, що проходять реабілітацію після поранення у відпустці або знаходяться на стаціонарному лікуванні.

Додаткові 50 тисяч гривень отримують керівники, які безпосередньо виконують бойове завдання у складі свого підрозділу. 30 тисяч гривень доплачують воїнам ППО, військовим, що несуть бойові чергування, зокрема на блокпостах, і тим, хто здійснює забезпечення Сил оборони.