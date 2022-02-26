Зеленський поговорив із Папою Римським: церкви моляться за перемогу України

Володимир Зеленський виступив із новим зверненням щодо війни. Він запевнив, що лідери церков як України, так і світу моляться за українських захисників, які героїчно загинули.

За словами президента, він особисто розмовляв з усіма лідерами церков та релігійних спільнот України. Вони всі підтримують Україну у боротьбі з російськими окупантами, інформує 24 канал.

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З ким спілкувався Зеленський

Зеленський перерахував із ким спілкувався. Насамперед мовиться про:

митрополита Епіфанія – предстоятеля Православної церкви України;

митрополита Онуфрія – предстоятеля Української правосланої церкви;

Шейха Таміма – головного муфтія України;

Яківа дов Блайха – головного рабина Києва та України;

Папу Римського Франциска – голову Католицької церкви.

Усі лідери моляться за душі захисників, які віддали життя за Україну, та за нашу єдність і перемогу. Це дуже важливо,

– наголосив президент.

Вечірнє звернення Зеленського за 26 лютого: дивіться відео



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