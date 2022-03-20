Усі ми в підвищеній боєготовності, – Павлюк розповів про оборону Києва

На Київщині українські захисники перебувають у підвищеній боєготовності. Вони готуються до можливої атаки ворога – зміцнюють блокпости, зводять оборонні споруди.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк розповів про ситуацію в регіоні станом на 25-ту добу боротьби з російськими загарбниками.

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Столиця готується до оборони

Попри всі спроби ворога прорвати оборону, наші захисники мужньо стоять на своїх позиціях. В усіх районах продовжується робота з нарощування оборони. Усі ми в підвищеній боєготовності,

– зазначив Павлюк.

Він уточнив, що зміцнюють блокпости, зводять оборонні споруди.

Глава ОВА звернув увагу, що ворог постійно переміщує свою техніку, намагається закріпитись, налагодити логістику. Тому розглядають ймовірність того, що росіяни незабаром спробують форсувати річку Ірпінь.

Втрати загарбників

Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку.

Крім того, завдяки активним діям підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства.

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