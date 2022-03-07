Усі намагання окупантів ліквідували на дальніх підходах до Харкова, – Синєгубов

Вночі, 7 березня, у Харкові тривали активні бойові дії. Однак Збройні сили України не дали окупантам потрапити в місто й загарбники відступили.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що завдяки нашим військовим ворог відступив від Чугуївського напрямку.

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ЗСУ ліквідували намагання окупантів

"Вночі велися також активні бойові дії, але всі намагання окупантів ліквідовані на дальніх підходах до міста", – заявив Синєгубов.

Гуманітарна допомога та евакуація

Голова ОВА додав, що продовжує надходити гуманітарна допомога, тому збільшують пункти видачі та розповсюджують зібране на територіальні громади області.

Крмі того, за вчора 23 тисячі людей евакуювали залізницею із Харкова до безпечних місць. Кількість поїздів також збільшують максимально.

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