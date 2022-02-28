Усі росіяни несуть відповідальність за злочини Путіна

24 лютого 2022 року російське керівництво на чолі з Володимиром Путіним розв'язало агресивну війну проти України. В очах усього світу цей військовий злочин скоєно від імені всієї країни, всіх росіян.

Путін підставив усіх росіян

Будучи громадянами Російської Федерації, ми – члени Антивоєнного комітету Росії – проти своєї волі виявилися відповідальними за порушення міжнародного права, військове вторгнення та масову загибель людей.

Геноцид українців Росія, її компанії і громадяни мають відшкодувати все

Жахливість скоєного злочину не залишає можливості промовчати або виявити пасивну незгоду.

Для людей, що виросли на ідеалах визволення світу від нацизму, загарбницька війна – найстрашніше і ганебне явище. Неспротив такій війні є пособництвом. А протидія – єдина можлива і гідна лінія поведінки.

Антивоєнний Комітет Росії виходить з простого, але дуже важливому нам принципі. Є чітка різниця між росіянами – недобровільними учасниками путінських авантюр – і тими, хто усвідомлено допомагає путінському режиму у братовбивчій агресії.

Злочин і кара

Ми несемо моральну відповідальність за те, що не змогли запобігти війні, що допустили віроломний напад російських військ на сусідню країну.

Але безпосередні учасники вторгнення – генерали, що розробляли план, і політичне керівництво Росії – повинні бути названі військовими злочинцями.

Кожен з них окремо і всі вони разом мають понести за скоєне. Для скоєних ними злочинів немає термінів давності і їм має бути віддано за заслугами, скільки довго миру та його жертвам не довелося цього чекати.

Антивоєнний комітет Росії звертається до урядів світу з вимогою зайняти принципову позицію до порушників міжнародного права.

Антивоєнний комітет звертається до всіх справжніх патріотів Росії із закликом консолідуватися у боротьбі з агресивною диктатурою Володимира Путіна незалежно від будь-яких політичних розбіжностей, ідеологічних розбіжностей та особистих симпатій чи антипатій.

У Росії страшна паніка – дивіться відео:

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