Усі стали уважніші одне до одного, над містом висить наш прапор, – Жадан про Харків
Джерело:фейсбук Сергія Жадана
Письменник і музикант Сергій Жадан розповів, що зараз ситуація у Харкові спокійна. Оскільки не стріляють, народ повалив на вулиці.
За словами Жадана, люди стоять у чергах в магазини.
Важливо У Харкові щоденно працюють сотні волонтерів, з цілої країни йде допомога, – Жадан
8 березня у Харків завезли машину ліків, дитячих речей, харчування, передали кілька адресних замовлень із ліками.
Загалом, усі стали якісь уважніші одне до одного, чуйніші. Над містом висить державний прапор. Харків обороняється,
– сказав Жадан.
Раніше ми розповідали, де у Харкові можна отримати гуманітарну допомогу. Її наразі видають у 16 пунктах "Нової пошти", зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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