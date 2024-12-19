Усі це пропустили, – політолог зауважив цікаву фразу під час прямої лінії Путіна

Владімір Путін у своїй промові заявив, що економіка Росії "перегріта" через високі темпи виробництва. Утім, за його словами, у 2026 році Росія почне стабілізувати ці процеси.

Політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 каналу зазначив, що у російських бюджетах передбачено, що пікове навантаження на військовий бюджет припадає саме на 2025 рік. Натомість у 2026 і 2027 роках ці цифри суттєво знижуються.

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Буряченко вважає, що цей факт свідчить про те, що Путін не розраховує продовжувати війну проти України й переносити її на 2026 рік.

У нього не вистачить на це економічних можливостей. Йому потрібно завершити війну на своїх умовах у 2025 році. Щоб забезпечити для себе сприятливі умови, які він зможе "продати" своєму електорату, він буде постійно ескалувати конфлікт – як на фронті, так і в межах гібридних загроз, зокрема нашим партнерам, – пояснив Олексій Буряченко.

Цікаво! Під час прес-конференції Владіміра Путіна росіяни закидували його питаннями про покращення їх життя в Росії. Ці питання виводились на екран, однак російський президент незручні питання ігнорував. Путін під час прес-конференції робив гучні заяви.

На думку політолога, тепер Путін робитиме все можливе й неможливе, щоб примусити Україну до укладення вигідного для нього миру та завершення гарячої фази війни.